Lions Bauru Autismo promove ação para sala sensorial

O Lions Clube Bauru Autismo promove no domingo (6) a 5.ª "Caminhada de Conscientização sobre o Autismo". O evento ocorrerá a partir das 9h na quadra 19 da avenida Getúlio Vargas, com o objetivo de arrecadar verbas para a criação de uma sala sensorial em uma escola pública de Bauru. Esse tipo de espaço oferece um ambiente seguro para que crianças autistas possam se acalmar em momentos de crise, permitindo que retornem à sala de aula mais equilibradas e sem prejuízos ao aprendizado.



A escola que receberá a sala sensorial ainda não foi definida. Posteriormente, a entidade lançará um edital para selecionar a instituição de ensino beneficiada. A expectativa é que o evento reúna entre 600 e 800 pessoas.



De acordo com a advogada e presidente do Lions Clube Bauru Autismo, Driele Floriano, 35 anos, o principal diferencial desta edição é o direcionamento dos recursos para o projeto da sala sensorial. Ela também destaca que haverá distribuição de lanches para as famílias, oficinas voltadas a crianças atípicas e sorteio de brindes. O evento conta ainda com uma parceria com a OAB Bauru, que promoverá a distribuição de panfletos com informações sobre os direitos das pessoas autistas. A caminhada vai percorrer cerca de 1 quilômetro.



"Nosso objetivo é mostrar para a sociedade que a pessoa neurodivergente tem necessidades que não estão sendo atendidas. Hoje, quem não tem plano de saúde não recebe tratamento adequado. E, mesmo dentro dos planos, muitas vezes precisamos lutar por isso", complementa a advogada Jaquelline Paterno, 40 anos, que participa do Lions, é mãe de uma criança autista e integra a Comissão de Direitos Humanos da OAB Bauru.

AVANÇOS

Na avaliação das advogadas, apesar dos avanços, os direitos das pessoas neurodivergentes ainda têm um longo caminho a percorrer.



"Enquanto sociedade civil, temos avançado muito. Cada vez mais famílias se conscientizam da importância do diagnóstico e de seus direitos. Mas, no setor público, ainda há muito a ser feito. A fila na saúde é enorme e a educação carece de adaptações. Ainda precisamos evoluir bastante. Por isso, caminhadas como essa são essenciais para reivindicarmos nossos direitos", afirma Driele.



Além disso, a mobilização em torno da causa autista em Bauru tem encontrado forte apoio entre pequenos e médios empresários, segundo as advogadas.



"As pequenas empresas se interessam, querem ajudar, mesmo que não possam mais estampar o nome na camiseta do evento, por exemplo. Elas doam porque entendem a importância da causa", diz Driele.



No âmbito legislativo, alguns vereadores demonstram apoio, mas a cidade ainda não conta com um parlamentar dedicado exclusivamente às demandas dessa pauta. Um deles está redigindo um projeto de lei que prevê capacitação para mães de crianças no espectro autista.

PERTENCIMENTO

Driele define o evento como um espaço de acolhimento para as famílias de pessoas autistas. "A sensação é diferente porque, normalmente, enfrentamos olhares tortos e falta de empatia. Ali não, ali seu filho consegue brincar como todas as crianças", relata.



"Essa semana me emociona e sempre choro, mas é um choro de alívio, de ver que as coisas estão começando a mudar. Perceber que há lugares onde meu filho pode se sentir acolhido, onde pode pertencer. Lugares em que as pessoas entendem que esse é o jeitinho dele. Ele não escolheu nascer assim, mas fico feliz por saber que ele pode se inserir na sociedade de alguma forma", conclui Jaquelline.



SERVIÇO

A participação no evento é gratuita. A entidade comercializou camisetas por R$ 55,00, mas as vendas já foram encerradas. No entanto, doações espontâneas são bem-vindas. Interessados em apoiar podem entrar em contato pelo telefone (14) 99693-7126. Mais informações no Instagram @lionsclubebauruautismo.