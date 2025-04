Dani, Augusto e Marcinho destinam R$150 mil à Casa da Esperança

Na última quinta-feira (27), a Instituição "Casa da Esperança", em Bauru, recebeu a visita da deputada estadual Dani Alonso (PL), do deputado federal Capitão Augusto (PL) e do vereador Marcinho Teixeira (PL). Na ocasião, foi anunciada a destinação de R$ 150 mil em recursos para a entidade, que atualmente atende 210 crianças em situação de vulnerabilidade.



Recebidos pelo presidente da Casa da Esperança, Bruno Reis, os parlamentares puderam conhecer de perto o trabalho desenvolvido no local, incluindo atividades educacionais, esportivas e de apoio psicossocial oferecidas às crianças e suas famílias. A deputada Dani Alonso destacou a importância de apoiar instituições sérias e comprometidas com o futuro das novas gerações. "A Casa da Esperança é um exemplo de dedicação e amor ao próximo. Esses R$ 150 mil que estamos destinando representam nosso compromisso com essas crianças, para que elas tenham oportunidades reais de crescer com dignidade e cuidado".



Já o deputado Capitão Augusto reforçou que o trabalho social é uma das prioridades do seu mandato. "Nosso papel é fazer com que os recursos públicos cheguem onde realmente fazem a diferença. E ver de perto o impacto positivo que a Casa da Esperança tem na vida dessas 210 crianças nos enche de orgulho e nos motiva a continuar lutando por mais investimentos".



O vereador Marcinho Teixeira agradeceu aos deputados pela parceria e também ressaltou a relevância da Casa da Esperança para a cidade. "Essa instituição é um verdadeiro porto seguro para muitas famílias. Tenho certeza de que esses recursos vão contribuir muito para fortalecer ainda mais esse trabalho tão necessário".