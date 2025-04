Progresso infinito

Quem sou eu? O que sou eu? O que é a vida? Tais perguntas representam indagações profundas necessárias para que se possa desenvolver o pensamento lapidado sobre o indivíduo e suas potencialidades.



Mais do que um simples animal, o ser humano é partícula divina com experiências materiais e que busca o progresso. Conhecer-se é ter a capacidade de abrir por dentro o cofre do tesouro eterno.



A existência como uma oportunidade de angariar luzes e conhecimentos para sua própria caminhada no universo. Somos consciência cósmica e temos a nosso favor as oportunidades de experiência no tempo e até mesmo, o favor de Deus. Como Pai misericordioso e bondoso, Ele possibilita o desenvolvimento de nosso livre arbítrio e maturidade.



Apesar do potencial, Ele espera que nos esforcemos e trabalhemos com disciplina para que os resultados venham a contento. Mais do que ganhar sem trabalhar ou esforços sem resultados, a lei da ação e reação. Ou seja, cada um segundo as suas obras (Mateus 16:27).



Conhecer-se, tirar um tempo para fazer as perguntas e reflexões certas faz com que a vida se torne autêntico presenteio. Fazer do hoje a oportunidade para se conseguir cada vez mais, sem medo dos desafios, tampouco das responsabilidades.



Amadurecer é se tornar apto as maiores responsabilidades, pois no universo há sempre novos chamados e desafios. Como filho e herdeiro de Deus, somos convocados a participar das maravilhas da criação. De Adão e Eva para a consciência cósmica.



É a integração e diluição do filho no Pai com a fusão do eu profundo com a inteligência infinita do mundo.