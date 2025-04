Suspeito de tráfico foge, fica preso em cerca de arame e é preso

Dois Córregos - Um jovem suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante nesta terça-feira (1), em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), durante operação que reuniu policiais civis e militares. Em um imóvel abandonado que seria utilizado pelo investigado, as equipes apreenderam grande quantidade de entorpecentes.



Equipe da Polícia Militar (PM) em patrulhamento avistou o suspeito, já conhecido nos meios policiais, deixando a casa abandonada, que fica na avenida Sergipe. Ao perceber que seria abordado, ele fugiu, dispensando invólucro onde havia dez pinos com cocaína.



Policiais civis foram acionados e, durante a vistoria no imóvel, encontraram grande quantidade de drogas, entre crack, maconha e cocaína, além de embalagens, balança de precisão, lâmina e pinos vazios idênticos aos cheios que haviam sido dispensados durante a fuga.



Usando veículo descaracterizado, policiais civis conseguiram localizá-lo na avenida José Celestino Peretti. A PM foi acionada para dar apoio e, mais uma vez, ele tentou fugir atravessando uma cerca de arame farpado, mas ficou enroscado e, ferido, acabou abordado e detido.



Na casa do investigado, foram localizados mais drogas e pinos vazios semelhantes aos achados no imóvel abandonado. Após passar por atendimento na Santa Casa da cidade, onde os ferimentos foram suturados, ele foi levado à delegacia e autuado em flagrante por tráfico, permanecendo à disposição da Justiça.