Por falta de prova, CP pede arquivamento de denúncia contra Borgo

Os três membros que compõem a Comissão Processante (CP) instaurada contra o vereador Eduardo Borgo (Novo) decidiram nesta terça-feira (1) pelo arquivamento do procedimento porque as provas apresentadas na denúncia contra o parlamentar envolvem um pen-drive com arquivos corrompidos – inutilizáveis, portanto.



A decisão, na verdade, vem após voto da vereadora Estela Almagro (PT) apontando para a falta de materialidade na denúncia ante o vazio probatório. Além do arquivo corrompido, a autora da representação, uma advogada, também não apontou testemunhas que corroborassem para a acusação, omissão que inviabiliza a própria instrução processual na avaliação da CP.



Pouco antes do voto da vereadora Estela, o relator Júlio César (PP) leu seu voto pelo recebimento da denúncia contra Borgo e foi acompanhado pelo membro Marcelo Afonso (PSD).



Quando votou, contudo, Estela alertou para a ausência de prova material ante o fato de que os arquivos acostados junto à denúncia estavam corrompidos – o que levou o vereador Marcelo Afonso a mudar o voto e se manifestar a favor do arquivamento. A reunião chegou a ser suspensa, e o departamento de tecnologia da informação da Câmara (TI) atestou ser impossível acessar os documentos de prova.



A conclusão a que chegaram os membros da CP nesta terça deverá agora ser submetida à aprovação do plenário, que decidirá se aprova ou não o relatório final – ainda a ser elaborado pelo vereador Júlio César.



A CP foi instaurada para apurar se o parlamentar cometeu quebra de decoro ao proferir palavras de baixo calão a um munícipe durante a sessão que aprovou título de Cidadão Bauruense ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)