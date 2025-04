Às vezes ela se disfarça com sorrisos e até em gestos do bem. Outras vezes, ela se escancara, tá na cara!



Como diz o ditado popular: quem vê cara não vê coração e às vezes recalca, lá dentro de cada um, uma certa agressão.



Quantas pessoas sofrem ou já sofreram pela maldade de alguém? É... Cada sentimento ou pensamento que lá dentro do coração ou da mente tem...



Essa maldade eclipsada em conversinhas, fofoquinhas, julgamentos... enquanto isso, observo e só lamento.



Não há que esconder por muito tempo, uma hora aparece. Mas, para que tanta maldade? Não carece!



Ah, esses "umanos"... assim escrevo com u e não com H, não vem pra cá, sai pra lá! Nesse sentimento há um pacotão de: inveja, rancor, egoísmo, inferioridade... Meu Deus: que perdição e... Quanta maldade...



Com esse sentimento, esteja atento e, não perca sua essência. Talvez tenhas mais amor no coração do que estes outros que só tem a aparência.



Maldade tem cara ou não tem? Ora sim, ora não, mas não se arrisque, esteja atento e siga com Deus no coração. Embora não pareça, ainda vale muito ser do bem, então: não esmoreça.