Abril começará com trégua no calorão e previsão de chuva em Bauru

A passagem de uma frente fria pelo litoral do estado do Rio de Janeiro derrubou as temperaturas nesta segunda-feira (31) em Bauru e a previsão é de que o calor intenso que caracterizou os primeiros meses deste ano na cidade dê uma trégua no mês de abril, que começa amanhã.



Principalmente a partir de sexta-feira (4) ou sábado até meados da segunda semana do mês, segundo o Climatempo, as máximas devem ficar abaixo da casa dos 30 graus, condição que, em março, só ocorreu, além desta segunda-feira, em outros três dias. As mínimas, no entanto, não sofrerão queda brusca, podendo chegar a 18 graus a partir de domingo.



Devido à frente fria, os termômetros oscilaram entre 20,7 graus e 25,8 graus em Bauru nesta segunda, conforme medição do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet). Já a partir de terça, há previsão de áreas de chuvas isoladas, algumas com trovoadas, em várias regiões paulistas, informa a meteorologista do órgão, Rita Cerqueira.



Durante a tarde de quarta-feira, a condição de instabilidade deve aumentar no estado de São Paulo em razão da aproximação de uma nova frente fria, prevista para se deslocar pelo litoral paulista. Na quarta e na quinta, as temperaturas máximas podem chegar a 33 graus e as mínimas, a 20 graus. Em declínio, elas deverão variar entre 18 e 27 graus durante o primeiro fim de semana de abril.