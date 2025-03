Projeto VisualArte promove oficinas gratuitas de audiovisual

Para quem tem 15 anos ou mais e deseja aprender sobre o universo do audiovisual, o Centro Cultural Tobias Terceiro compartilha uma ótima novidade: pela primeira vez, o projeto 'VisualArte - Aprendendo Audiovisual' estreia com oficinas gratuitas em Bauru. Serão seis encontros aos sábados, das 15h às 18h. As oficinas serão realizadas na rua Pedro Fernandes, 9-05, Jardim Feraz. De acordo com a organização, o objetivo é fomentar a expressão artística na criação de conteúdo audiovisual. Haverá emissão de certificado.



As inscrições estão abertas para até 20 vagas e devem ser preenchidas via formulário online (https://forms.gle/KrL6dtbWikfsiVza8) ou pelo link disponível na biografia da página do Instagram do Centro Cultural Tobias Terceiro (@centroculturaltobiasterceiro).



Na primeira etapa da aprendizagem, Lucas Melo tratou sobre a pré-produção e aspectos técnicos. No segundo encontro, dia 5 de abril, Liene Saddi ensinará conceitos sobre a linguagem. Guilherme Nascimento será o responsável pelos encontros do dia 12 e 19 de abril que abordarão aspectos da criação do roteiro.



Os inscritos ainda farão filmagens no dia 26 de abril sob orientação de Paulo Tonon. Por fim, no dia 3 de maio, a última aula será guiada por Liene Saddi. Ela ensinará como executar a edição. O projeto recebeu recursos do FNC, com apoio da Prefeitura de Bauru.