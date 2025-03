Lençóis relança Saldão de Juros e Multas com desconto de até 100%

Lençóis Paulista - A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) relançou o Saldão de Juros e Multas para que os contribuintes possam quitar dívidas com a fazenda municipal. A campanha segue até 30 de maio e os descontos podem chegar a 100%. Durante este período, podem ser negociados débitos com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Serviços (ISS) e também com o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE).



O Saldão prevê descontos para pagamentos em atraso que tenham sido constituídos até 31 de dezembro de 2024, inscritos em dívida ativa e ajuizados, com possibilidade de pagamento à vista ou parcelado em até 36 vezes. Já débitos não ajuizados têm o benefício para pagamento à vista. No caso de pagamento à vista para débitos ajuizados e inscritos na dívida ativa, o programa prevê desconto de 100% sobre multas e juros. Já o parcelamento conta com descontos proporcionais ao prazo definido pelo contribuinte, com remissão de 90% sobre juros e multas no caso de pagamento em até três parcelas, 70% entre quatro e seis parcelas, 50% entre 7 e 12 parcelas e 40% entre 13 e 36 parcelas.



O contribuinte também pode definir vencimento mensal, entre os dias 5, 15 e 25. O acordo de descontos deixa de ter validade em caso de pagamento de uma das parcelas fora do prazo.



Para a adesão ao programa, os interessados devem procurar o Serfis (Setor de Recuperação Fiscal), que fica na avenida 9 de Julho, 1326. Também podem ser renegociadas parcelas em atraso de acordos feitos anteriormente.



Com o Saldão, o município revela que espera reduzir o volume da dívida ativa atual que, em 31 de dezembro de 2024, somava mais de R$ 220,5 milhões.

Histórico positivo

Os resultados positivos de campanhas de refinanciamento em anos anteriores foram decisivos para o lançamento da proposta em 2025, segundo o secretário de Finanças, Júlio Antônio Gonçalves.



"O Refis é extremamente positivo para os munícipes e para a administração municipal, como mostraram os resultados obtidos em 2017, 2019 e 2021, quando foram arrecadados quase R$ 19 milhões, que puderam voltar em benefícios para a população", ressaltou.



O prefeito André Paccola Sasso ressaltou a responsabilidade do poder público de manter em dia a arrecadação dos tributos, mas também em oferecer alternativas para que os contribuintes possam se manter adimplentes.

"Facilitar o pagamento pode colaborar com a sustentabilidade financeira de quem está em dívida com a prefeitura. Então, diante da experiência positiva de anos anteriores, vimos que era importante lançar o Refis este ano", declarou.

Refis no SAAE