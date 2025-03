Sarau Fora do Eixo celebra o protagonismo de artistas mulheres 

Neste sábado (29), a partir das 15h, o Coletivo Eixo 6 Teatral realiza mais uma edição do Sarau Fora do Eixo, dando destaque às artistas mulheres bauruenses de diferentes gerações. O evento gratuito, realizado no Sarau Sem Lei, contará com uma feira de artesanatos, shows, performances e poesia, trazendo um line-up inteiramente composto por artistas mulheres, em celebração ao Dia da Mulher.



O projeto, que teve início no antigo espaço do Coletivo Eixo 6, nasceu da necessidade de criar oportunidades para artistas locais, incentivando a experimentação e a troca com o público. "Essa edição do sarau é uma reafirmação do compromisso do coletivo com a valorização da arte feita por mulheres, dando visibilidade às suas vozes, histórias e talentos", afirma Brenda Marques, produtora do evento.



Desde sua criação, o sarau já contemplou cerca de 100 artistas e recebeu mais de 2 mil espectadores. Realizado na antiga sede do coletivo, o evento agora acontece de forma itinerante em espaços culturais de Bauru, sendo viabilizado por meio da Secretaria de Cultura, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Arte

Com uma programação diversa, o evento contará com apresentações de música, teatro, poesia e performances. "Nosso objetivo é destacar a potência da arte feita por mulheres em diferentes expressões. Cada artista que sobe ao palco traz um recorte, uma história e um olhar que amplia as possibilidades de diálogo dentro da cena cultural de Bauru", pontua Jhon Wesley, integrante do coletivo e apresentador do evento.



Entre as atrações confirmadas estão a cantora e rapper Luana Hansen acompanhada da DJ Mozzão, a cantora Cátia Machado e o grupo Batuque das Marias, além apresentações cênicas de Vilma Rodrigues e Laura Coleta. O evento também abre espaço para a poesia marginal com a presença da rapper Poexistindo Marginal e a performer e ex-Rainha da Diversidade de Bauru Bel Garcia Real.



O evento também terá feira de artesanatos, com o objetivo de fomentar a economia criativa local. Com 10 expositoras mulheres, a feira começa a partir das 15h e o evento segue com a programação artística a partir das 18h.



Além das apresentações, a estrutura do evento foi pensada para garantir acessibilidade, adotando tradução simultânea em Libras em todas as edições, garantindo que a arte chegue a todos os públicos.