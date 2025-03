Aonet tem agilidade e soluções personalizadas

"A Aonet nasceu no Interior Paulista e até hoje mantém suas raízes aqui. Por isso, mantém uma proximidade com os clientes bem diferente de outras empresas", explica Glauco Maranho, coordenador de marketing da empresa que atende mais de 15 mil pontos em Bauru. A companhia aposta no atendimento personalizado e na agilidade para se destacar no mercado do município. "Nosso atendimento é feito por pessoas da região, que entendem as demandas locais", complementa.



Com cobertura em todo o município, a empresa atua com rapidez na instalação e para resolver quaisquer questões que surjam durante o uso do serviço. "Temos equipes técnicas em todas as cidades que atendemos, o que garante agilidade na solução e instalação", ressalta Maranho.



A empresa também investe em uma malha ótica (rede de fibra óptica que transmite os dados) estruturada para garantir maior estabilidade. Esse sistema reduz as chances de falhas e acelera o tempo de reparo em caso de incidentes.



Além disso, a empresa oferece planos de internet de fibra óptica para residências com velocidades de 250 megabits por segundo (MB), 500 MB e 1 gigabit por segundo (GB). Os preços variam de R$ 79,90 a R$ 99,90 mensais, com benefícios adicionais em cada faixa. Para corporações, a Aonet oferece soluções personalizadas.



Os clientes também têm acesso ao Clube de Descontos a partir do plano de 250 MB. O programa oferece cupons atualizados mensalmente em diversos estabelecimentos em Bauru e região. Os pacotes, explica Glauco, são personalizáveis e podem incluir Sky Plus, Max, Paramount Plus e outros.



"Fora isso, temos a TV Box, que converte qualquer televisão em uma Smart TV atualizada e conta com diversos canais da Aonet TV, além dos melhores streamings", afirma o coordenador.

Coworking

O Aonet oferece, ainda, um espaço Coworking, localizado no Boulevard Shopping.



Com capacidade para até 30 pessoas, o espaço gratuito oferece uma estrutura completa, com entradas USB, tomadas, Wi-Fi e climatização, garantindo todo o suporte necessário.



O Aonet Coworking está localizado no piso L2, próximo ao Empório Santa Emília.





Serviço

Os interessados em contratar os serviços podem entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp no número 0800 770 1240. O site da empresa também oferece uma experiência eficiente e intuitiva. Em https://aonet.com.br/, os clientes navegam facilmente pelos diversos planos de internet disponíveis. Cada opção é detalhada com informações claras sobre velocidades, benefícios adicionais e preços, facilitando a comparação e a escolha do serviço mais adequado às necessidades. No Instagram e Facebook, a empresa está disponível no perfil @aonet.internet. A loja física fica na avenida Duque de Caxias, 8-04 - Vila Santa Tereza.