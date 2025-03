Potencial turístico de Bauru e região é imenso, diz secretário

Secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena (Republicanos) vê um cenário diferente de quando assumiu a pasta pela primeira vez, em 2014. Hoje, afirma, "vivemos um momento extremamente desafiador" que envolve também trabalhar projetos estruturantes para projetar o Estado ao futuro.



Nesse aspecto, diz que o setor de turismo tem papel estratégico na economia paulista, representando cerca de 10% do PIB estadual e gerando milhões de empregos diretos e indiretos.



A pasta, afirmou o titular durante entrevista ao JC, tem adotado medidas para modernizar a infraestrutura, atrair investimentos e ampliar o potencial turístico estadual. Isso passa, segundo ele, pela emancipação de Bauru a Município de Interesse Turístico (MIT).



A seguir, os principais trechos da conversa:

JC - O sr. já foi secretário de Turismo em São Paulo na gestão Alckmin. Quais as diferenças daquele período para agora?



Roberto de Lucena - São dois momentos absolutamente diferentes. Vivemos agora um momento extremamente desafiador, onde o Brasil, na perspectiva política e econômica, tem muitas lições de casa para fazer. Em relação à gestão, nós temos um governo com uma característica bastante diferente também. O próprio governador Tarcísio representa um fato completamente novo na política nacional.



Ele é um técnico, um gestor, tarimbado, é um dos melhores quadros do Brasil tem. E também tem se demonstrado um líder comprometido com o Estado, um estadista que lembra muito perfil do grande líder Mário Covas, algo do qual o paulista tinha saudade. O estadista é aquele que enxerga pessoa por trás dos números, por trás das estatísticas.



Então nós temos um governador austero, um gestor criterioso que está modernizando a máquina do Estado diminuindo custos, trabalhando na captação de investimentos, cortando na própria carne. Em suma, preparando São Paulo aos desafios que nós teremos que enfrentar.



JC - O sr. menciona o Mário Covas, mas há críticas de deputados sobre uma certa falta de atenção do atual governo aos municípios.



Roberto de Lucena - Eu não entendo que ele não seja municipalista. Ele está tirando a pressão e a espada que estava sobre a cabeça do gestor municipal.



É uma questão de perspectiva. Tarcísio é um governador municipalista. Ele acredita no municipalismo. E tem trabalhado para honrar compromissos assumidos nos governos anteriores desde o início de mandato. Ele honrou os contratos, os convênios. E atendeu os municípios do Estado sem a vaidade de interromper essas políticas.



E teve também que enfrentar a realidade de que nós tínhamos uma situação bastante delicada em relação ao equilíbrio fiscal no Estado. Por isso que ele tomou a decisão de cortar na carne, reduzindo mais de 20 mil cargos, extinguindo secretarias, desestatizando estruturas do governo. Isso diminuiu o tamanho da máquina estatal.



Desde então ele vem cobrando de todo do seu time de secretários a eficiência, a redução de custos para que São Paulo pudesse chegar no futuro com saúde fiscal, tendo condições de atrair investimentos que nós temos atraído. Veja que são quase R$ 700 bilhões de investimentos privados comprometidos a entrar em São Paulo no presente e no futuro.



São Paulo já tem eixos estruturados com relação ao turismo, como o ecológico, o gastronômico. O que pode ser feito para ampliar o setor?



Roberto de Lucena - O turismo representa quase 10% do PIB do Estado. Nós estamos falando de mais de R$ 320 bilhões. Nós temos um estoque hoje de mais de 950 mil empregos diretos no turismo.



Então nós estamos falando de dois milhões e meio de empregos diretos e indiretos. Além da geração de emprego, o turismo é também um ambiente com potencial para o empreendedorismo.



E São Paulo tem um portfólio neste momento com mais de 50 projetos, todos privados e com apoio do governo, que representam mais de R$ 12 bilhões e estão sendo conectados a importantes fundos nacionais e internacionais, com objetivo de atração de investimento para que possamos fazer a captação.



Entre 2023 e 2024, nós já transferimos mais de R$ 600 milhões do Estado aos municípios turísticos. A região de Bauru tem 39 municípios, 14 dos quais são turísticos e que receberam R$ 20 milhões nesses dois anos.



O governador determinou e nós estruturamos um programa de crédito chamado "Creditur SP", voltado a municípios e à iniciativa privada. No primeiro ano esse programa já conseguiu garantir o financiamento de mais de R$ 2 bilhões com até três anos de carência, até 10 anos para amortização, sempre voltado para projetos de infraestrutura turística.



E temos também a academia do turismo, que fomenta a qualificação da mão de obra para preencher as vagas que nós temos geradas em toda a cadeia. São 22 mil vagas em cursos de curta e média duração, presenciais ou a distância. Então trabalhamos na transferência de recursos, trabalhamos na facilitação do crédito, na qualificação. É toda uma cadeia envolvida.



JC - O vereador André Maldonado defende a emancipação de Bauru a município de interesse turístico (MIT). É possível, na sua avaliação?



Roberto de Lucena - Bauru é uma das capitais do Estado de São Paulo e uma das cidades mais importantes do Brasil. Temos grande potencial para o turismo corporativo, turismo de negócios. Fora o turismo de compra, o gastronômico, o de eventos e o turismo rural, que o governador deverá lançar nos próximos meses ou nas próximas semanas.



O que nós precisamos agora entender como desafio é a nossa capacidade de transformar o potencial em potência, de forma que Bauru possa tracionar a região. É dar um salto de qualidade, passar para página dois, atrair empreendimentos turísticos para cidade e à região.



Bauru é servida de bons acessos, nós temos infraestrutura, temos rodovia, temos aeroporto. Estamos numa região estratégica do estado, então o potencial é extraordinário. Faltava um gestor, uma administração municipal que entendesse Bauru como potência do turismo.



Vejo que há essa sensibilidade com a prefeita Suéllen [Rosim] e o apoio da Câmara. O vereador André está comprometido com isso. Nós estamos discutindo com a Assembleia Legislativa esse tema, essa discussão e vamos trabalhar juntos para sensibilizar os deputados nesse sentido, do MIT. Bauru já deu um passo importante [com a Sedecon] no aspecto federal, sendo incluída no mapa do turismo.



O que falta agora é encontrar o ponto de intersecção para desenvolvermos uma agenda em comum e trabalharmos o desenvolvimento do turismo no município.