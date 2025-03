Villa Rondon recebe Country Beat pela primeira vez em Bauru

Neste sábado (29), a partir das 22h, o Villa Rondon será palco de um grande evento musical. Pela primeira vez em Bauru, a dupla Country Beat, formada por Mateus Félix e Leo Souzza, trará sucessos como "Xona no Peão", "Sonho Dela", "Pampa" e "Ai Cowboy".



Com um repertório que mescla sertanejo e funknejo, o show promete uma noite animada para o público. A faixa "Sonho Dela (Cowboy)" atingiu o 1º lugar no ranking viral do Brasil no Spotify e o 2º lugar no ranking viral global, no ano passado. O estilo da dupla tem atraído um público diverso, desde os apaixonados pela música raiz até os fãs de ritmos mais modernos.



Além do show principal, o evento contará com apresentações especiais. A noite começa com o esquenta da dupla Camila e Adiel, trazendo um repertório cheio de sucessos para preparar o público para a grande atração. O encerramento fica por conta do DJ Theo Aguilhera, garantindo que a festa continue madrugada adentro com muita música eletrônica e sucessos do momento.



O Villa Rondon, conhecido por sediar grandes eventos na cidade, está preparando uma estrutura especial para receber o público. Além da pista, os organizadores oferecem camarotes VIPs para quem busca uma experiência diferenciada. De acordo com a casa, o evento deve atrair um grande público e movimentar a cena musical da região.



Os ingressos estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital e em pontos físicos de venda: Oscar Calçados, Flipper Lanches e Diferente Jeans, no Bauru Shopping.



Para mais informações e reservas de camarotes, fone (14) 99655-1079.