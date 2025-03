Suspeito de furtar notebook e R$ 400 de veículo é detido pela PM

Jaú - A Polícia Militar (PM) prendeu nesta quinta-feira (27), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), suspeito de furtar há cerca de um mês uma mochila com notebook, furadeira e carteira contendo R$ 400,00 e cartões bancários do interior de um carro. Ele foi levado ao plantão policial e confessou o crime, mas acabou solto pelo fato de não ter ocorrido o flagrante.



Segundo a PM, as imagens do autor, captadas e compartilhadas em redes sociais e grupos de WhatsApp, foram cruciais para o reconhecimento dele. Abordado por viatura na rua Saldanha Marinho, no Centro, ele admitiu a autoria do furto, ocorrido em 26 de fevereiro, no bairro Chácara Braz Miraglia.



A informação foi repassada pela PM ao Setor de Investigações da Polícia Civil e o suspeito foi apresentado na unidade policial. Após prestar esclarecimentos, conforme a corporação, ele foi liberado pelo fato de não ter ocorrido o flagrante. De acordo com a PM, o homem tem passagens por furtos e roubo.