Cartola celebra 49 anos de fundação com festa aberta ao público

A escola de samba Acadêmicos da Cartola celebra, nesta sexta (28), os 49 anos de fundação da agremiação com uma festa gratuita e aberta ao público. O encontro está marcado às 20h, na sede da escola, no "Cartolão", na Alameda dos Jasmins, 6-34. Estão confirmados o Grupo Samba da Casa, a Bateria Acadência, o Samba Prime e shows de musas, rainhas e da comissão de frente da própria escola, segundo o presidente da Cartola, Paulo Madureira.



"São poucas as agremiações do Interior que mantêm o mesmo padrão de qualidade ao longo de quase cinco décadas. Já tivemos 1.540 membros na Cartola", revela. Serão vendidos pastéis, espetinhos, água, refrigerantes e cervejas no local. A portaria da festa proíbe a entrada com bebidas.



A Acadêmicos da Cartola possui 15 títulos de campeã do Carnaval bauruense. O último conquistado pelo grupo foi em 2024.