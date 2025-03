'Emprega Mais Agudos' terá mais de 700 vagas de trabalho

A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) realiza neste sábado (29), das 8h às 13h, na Escola Coronel Leite, localizada na avenida Sebastiana Leite, com acesso pelo portão lateral, o "Emprega Mais Agudos", com a oferta de mais de 700 vagas de emprego e participação de mais de 15 empresas da cidade e da região.



Os interessados em participar devem levar documentos de identificação, Carteira de Trabalho e currículo, tanto em formato físico quanto digital, para facilitar o processo de recrutamento.



De acordo com a administração, o objetivo da ação é conectar candidatos qualificados às oportunidades disponíveis, impulsionando o desenvolvimento econômico e social do município. "O trabalho é a base para o crescimento de uma cidade. Por isso, criamos o 'Emprega Mais Agudos', que é uma iniciativa que ajuda as pessoas a conseguirem emprego. Isso é prioridade da nossa gestão", destacou o prefeito Rafael Lima.



"Estamos unindo forças com empresas locais e regionais para gerar oportunidades e transformar vidas. Queremos que Agudos seja um lugar onde todos tenham a chance de construir um futuro melhor, com dignidade e prosperidade".



Informações sobre o "Emprega Mais Agudos" podem ser obtidas pelo telefone (14) 3262-0618.