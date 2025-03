'Estranhas Cotoveladas' estreia em Bauru e exalta cultura caipira

O mais novo filme do cineasta Reinaldo Volpato, 'Estranhas Cotoveladas', tem estreia programada para esta quinta (27), em Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto e Sorocaba. A produção homenageia a cultura caipira e tem como cenário cidades paulistas como Botucatu, Pardinho e Torre de Pedra, além de São José do Rio Preto.



"Sou nascido e criado no Interior. Realizei muitos filmes e reportagens sobre a realidade interiorana", afirma o diretor. No longa, a médica Ella Trieste se coloca no centro de um triângulo amoroso com dois homens de mundos opostos. O primeiro é um jovem usineiro de cana-de-açúcar; o outro, um agrônomo que está implantando uma agricultura familiar e orgânica. O ponto de conexão entre os três personagens é justamente a Torre de Pedra, município onde eles vivem e a trama se desenvolve. No enredo, a cidade de pouco mais de 2 mil habitantes não serve apenas de cenário, mas também como personagem e voz narrativa. "A Torre de Pedra é um monumento portentoso, e eu intuí que ele deveria contar a história desse povo forte e determinado numa perspectiva profética, lincada ao tempo e à história do universo sideral e da humanidade", justifica Volpato.



TRAJETÓRIA



Volpato é cineasta formado pela USP, diretor, produtor, roteirista e montador de filmes e programas de TV. Dirigiu outros quatro longas, além de produzir e montar documentário. Na TV Cultura, foi repórter de jornal e diretor do Viola, Minha Viola. Trabalhou em programas como Globo Repórter, Domingo Gente, Jornal Hoje e Gente que Faz. Ainda foi gerente de programação da TV Brasil/EBC. O lançamento de "Estranhas Cotoveladas" faz parte do projeto Núcleo de Distribuição Cinema do Interior, realizado através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Governo do Estado de São Paulo, com recursos da Lei Paulo Gustavo via Ministério da Cultura e Governo Federal. Com coordenação geral do produtor Lucas Pelegrino, ele prevê a exibição em salas de cinema tradicionais e alternativas de quatro filmes realizados no Interior paulista. Além de "Estranhas Cotoveladas", fazem parte da coleção "As Quatro Estações da Juventude", "Ivan" e "Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca". "Queremos ativar um circuito exibidor no interior e, com isso, abrir novos horizontes para a indústria cinematográfica regional", conclui Pelegrino, sócio-fundador da LPB Content, produtora voltada para a realização de filmes no interior paulista. Em Bauru, será exibido no Multiplex, no Bauru Shopping. Na sexta-feira (28), a equipe estará na cidade, para acompanhar a transmissão e conversar com o público. Informações sobre horários: https://www.baurushopping.com.br/cinema.asp