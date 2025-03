Negociações para implantar Centro do A. Carvalho em Bauru avançam

As tratativas para a instalação de um Centro de Diagnóstico do Hospital Amaral Carvalho em Bauru deram passo significativo nesta segunda-feira (24), quando a Câmara se comprometeu a doar um terreno de 10 mil metros quadrados à Fundação Amaral Carvalho, mantenedora do hospital homônimo em Jaú que é referência nacional em tratamento de câncer.



A área está localizada no Núcleo Geisel e deverá abrigar futuramente um Centro de Diagnósticos da Fundação Amaral Carvalho. Resta agora o governo municipal encaminhar um projeto de lei (PL) formalizando a doação do terreno.



O aval à medida no âmbito legislativo se deu nesta segunda em encontro que reuniu representantes da entidade mantenedora do HAC, incluindo o diretor superintendente Antonio Luis Cesarino de Moraes Navarro, o conselheiro Mario Auler e a responsável social Amábille Primo



Segundo o presidente da Câmara, vereador Markinho Souza (MDB), a princípio cogitou-se dar à Fundação uma área no Jardim Pagani. Depois, contudo, um levantamento concluiu ser mais viável o terreno no Geisel ante a proximidade do local com o Hospital Estadual de Bauru.



Para Navarro, a proximidade com o HE permitirá otimizar recursos e evitar a duplicidade de estruturas e equipamentos. "O que mais precisamos na saúde é nos organizar para oferecer o melhor atendimento com o menor custo", afirmou.



A Fundação Amaral Carvalho pretende captar recursos junto à iniciativa privada para viabilizar a construção do centro.



As discussões sobre a instalação da unidade começaram em 2023, quando uma delegação liderada pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) visitou a sede do hospital em Jaú. O projeto a Bauru busca oferecer exames, encaminhamentos e tratamento oncológico ambulatorial, incluindo radioterapia e quimioterapia, em um único local, reduzindo transtornos e custos com deslocamento para pacientes da cidade e região.