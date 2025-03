Capivara que mobilizou Jaú é encontrada morta no Lago do Silvério

Jaú - A capivara "Ludmilo", que mobilizou recentemente órgãos de Jaú (47 quilômetros de Bauru) e região, durante vários dias, em razão de um fitilho preso ao corpo, que inicialmente parecia se tratar de armadilha, foi encontrada morta por populares nesta terça-feira (25), no Lago do Silvério. A informação foi divulgada pela página Central da Notícia.



De acordo com a Defesa Civil de Jaú, o corpo do animal foi levado para um hospital veterinário da cidade e, nesta quarta-feira (26), seguirá para a Unesp de Botucatu para a realização de autópsia visando esclarecer as causas da morte. O órgão informou que, após o resgate e retirada do fitilho, a capivara foi monitorada e aparentava estar bem.



Conforme divulgado pelo JC, o animal foi avistado com o material preso ao corpo em janeiro. No último dia 15, após montagem de estrutura com alimentos às margens do lago, uma força-tarefa conseguiu atrai-lo, capturá-lo, retirar o objeto e tratar o ferimento. No dia seguinte, Ludmilo, como foi batizado, foi solto e retornou à sua manada.