Operação conjunta em ferros-velhos prende dois com cabos furtados

Lençóis Paulista - Operação conjunta realizada nesta terça-feira (25) pela Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM) em ferros-velhos de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) resultou na apreensão de cabos de telefonia furtados e na prisão em flagrante de dois homens por receptação.



De acordo com a Polícia Civil, a operação foi deflagrada em razão do aumento no número de ocorrências de furtos de cabos na cidade, situação que vem prejudicando usuários de serviços de telefonia e internet. Os materiais foram localizados em dois estabelecimentos que não tinham alvarás de funcionamento.



No primeiro, no Jardim Itapuã, pela manhã, as equipes encontraram cerca de 60 metros de cabos, de cobre e de fibra ótica, além de um pedaço de cabo metálico, todos pertencentes a uma empresa de telefonia. As numerações e inscrições nos fios ajudaram na identificação. O proprietário, de 21 anos, foi preso.



No segundo ferro-velho, no Jardim Primavera, os policiais e guardas municipais também flagraram grande quantidade de cabos e fios de propriedade da empresa de telefonia. O proprietário, de 51 anos, admitiu que havia comprado o material de usuários de drogas, sem saber a procedência, e também foi preso.



Os dois homens permaneceram detidos aguardando a apresentação na audiência de custódia. Segundo a Polícia Civil, as fiscalizações em estabelecimentos do ramo continuarão sendo feitas de forma conjunta, inclusive com pedido junto à prefeitura envolvendo alvarás, visando combater os furtos de cabos.