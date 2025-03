Abertas as inscrições de expositores para a 22ª Feira do Livro

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abre nesta terça-feira (25) as inscrições de expositores para participar da 22ª Feira do Livro - 2025, com um formato novo e simplificado. A inscrição deverá ser feita até o dia 11 de abril.



Para se inscrever, os interessados devem entregar os documentos descritos no item 3 do edital, na Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu, que fica na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro, até o dia 11 de abril. A entrega dos documentos deve ser feita de segunda a sexta-feira das 8h às 16h30. A inscrição poderá ser feita presencialmente ou via Correios. O edital está disponível no Diário Oficial deste sábado (22), e pode ainda ser consultado na Biblioteca ou no site



https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx



O cadastramento é destinado a pessoas jurídicas (distribuidoras e/ou editoras de livros, livrarias, sebos e outras pertinentes ao ramo) e físicas (autores e artistas independentes), que poderão expor e comercializar seus produtos literários com desconto obrigatório mínimo de 10%. A 22ª edição da Festa Literária está prevista para ocorrer de 2 a 7 de junho, no Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva', e foi estrategicamente planejada em um espaço de fácil acesso. A Festa Literária contará com, autores locais, contações de histórias, atrações circenses, shows musicais, food trucks, vendas de livros e várias outras atrações.



Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato no e-mail bibliotecacentral@bauru.sp.gov.br ou no telefone e WhatsApp (14) 3235-9352.



SERVIÇO

A Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu fica na avenida Nações Unidas, 8-9 - Centro