Cadela filhote é encontrada magra e debilitada e tutora é presa

Botucatu - Uma cadela filhote foi flagrada pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (24), em uma casa na Vila Moreira, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), bastante magra e debilitada, desidratada, apática, com carrapatos e sem acesso a água limpa. A tutora, de 22 anos, com histórico de maus-tratos a animais, foi presa em flagrante.



Segundo o boletim de ocorrência (BO), um policial civil foi até o imóvel entregar uma intimação à jovem relativa a outro crime em investigação quando deparou-se com o filhote no quintal, magro e debilitado, com água suja disponível em um pote.



A tutora foi encontrada dormindo em outro imóvel e disse que havia comprado a cadela do ex-companheiro há aproximadamente 15 dias. Acionada, uma veterinária da prefeitura atestou a situação de maus-tratos e a mulher foi autuada em flagrante.



De acordo com a Polícia Civil, há dois anos, ela já foi alvo de inquérito policial por agredir um cão com chutes em via pública. Após o registro da ocorrência, a jovem permaneceu presa, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.