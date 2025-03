Pederneiras: Polícia Civil prende suspeito de matar homem a tiros

Pederneiras - Após investigações, a Polícia Civil de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) prendeu, nesta segunda-feira (24), um jovem de 19 anos suspeito de matar a tiros um homem de 25 anos, no último dia 15, em frente a um bar na avenida Tiradentes, nas proximidades da linha férrea. Segundo a polícia, uma suposta intervenção da vítima em uma briga entre o autor e outras pessoas teria motivado o crime.



Conforme divulgado pelo JC na ocasião, após denúncia de populares, na manhã do último dia 15, equipe da Polícia Militar (PM) encontrou o homem de 25 anos já sem vida, caído na via pública, com duas perfurações causadas por disparos de arma de fogo, uma no peito e outra na face, abaixo do olho. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e o homicídio foi registrado no Plantão Polo Regional da CPJ de Bauru.



"Tão logo a Delegacia de Polícia de Pederneiras obteve o registro dos fatos, o Setor de Investigações diligenciou no sentido de elucidá-los. Foram ouvidas diversas testemunhas e analisadas imagens de câmeras de segurança e laudos periciais, que culminaram, então, na identificação do autor, fato comprovado inclusive com o depoimento de pessoas próximas a ele", relata a Polícia Civil de Pederneiras, por meio de nota.



O suspeito, que teria fugido após o crime, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, a pedido da Polícia Civil, e foi preso nesta segunda, após se apresentar na delegacia. "Importante consignar que, em seu interrogatório, o indiciado desejou exercer o seu direito constitucional ao silêncio e de se manifestar tão somente na presença da autoridade judicial, de modo que não ofertou sua versão dos fatos", diz a nota.



Preliminarmente, a Polícia Civil apurou, com base em relatos de testemunhas, que a vítima teria tentado apartar briga envolvendo o autor e terceiros, o que desagradou o suspeito, motivando os disparos. Ele irá responder por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Outras testemunhas ainda devem ser ouvidas antes que o inquérito seja relatado e remetido ao Judiciário.