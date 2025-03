Três funcionários são presos tentando furtar carga de frigorífico

A Polícia Militar prendeu em flagrante, no município de Promissão (120 quilômetros de Bauru), três funcionários de um frigorífico suspeitos de tentarem furtar uma carga grande de carne do estabelecimento onde trabalham, no final da madrugada deste domingo (23).



Antes que o delito fosse consumado, a equipe da corporação foi acionada pelo proprietário e pelo gerente do estabelecimento, já desconfiados de um vigilante, um segurança e um motorista, consta do boletim de ocorrência.



Segundo o registro policial, a equipe foi até o local às 5h30 e se deparou com os denunciantes, que usaram seus próprios carros para interceptar e bloquear um caminhão, onde estava a carga. Com a medida, evitaram a fuga e o furto.



A quantidade de carne e o peso não foram divulgados, mas há comentários de que a carga valeria R$ 90 mil.



Os três homens, de 22, 28 e 38 anos, foram conduzidos ao Plantão Policial de Promissão e permaneceram presos, à disposição da Justiça.