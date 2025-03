Bauru: moto para embaixo de coletivo e dois sofrem lesões graves

Dois ocupantes de uma moto ficaram gravemente feridos, no início da manhã deste domingo (23), por volta das 6h30, após se envolverem em uma colisão com coletivo no cruzamento da avenida Nações Unidas com a rua Ezequiel Ramos, no Centro de Bauru.



Segundo registro policial, o condutor do coletivo contou à Polícia Militar (PM) que trafegava pela rua Ezequiel Ramos quando, ao ingressar na avenida Nações Unidas, sentido Terminal Rodoviário, ouviu forte barulho.



O motorista relatou que, ao desembarcar para ver o que havia ocorrido, deparou-se com uma moto sob o veículo, com dois ocupantes, um homem de 24 anos e uma mulher de 29 anos, que sofreram lesões graves.



As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde permaneceram internadas para a realização de exames. A PM preservou o local para trabalho da perícia e a ocorrência, registrada no plantão policial, será investigada pela Polícia Civil.