Motociclista de 40 anos morre em acidente em vicinal de Lins

Lins - Um motociclista de 40 anos morreu na noite deste sábado (22) em um acidente ocorrido na estrada vicinal LIN 251, conhecida como Perimetral do Elefante ou Anel Viário, em Lins (102 quilômetros de Bauru).



De acordo com o registro policial, o fato ocorreu por volta das 7h. Por razões a serem esclarecidas, Cícero Roberto da Silva Júnior perdeu o controle da motocicleta que conduzia e caiu.



Ele foi socorrido por uma Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa da cidade em estado grave, mas não resistiu e teve o óbito constatado no hospital.



O corpo de Cícero será sepultado no fim da tarde deste domingo (23), no Cemitério Bom Fim, em Guaiçara. A Polícia Científica fez perícia no local e as causas do acidente serão investigadas.