Homem leva várias facadas e é socorrido em estado grave em Bariri

Bariri - Um homem de 52 anos, vítima de diversas facadas, foi socorrido em estado grave, no início da madrugada deste sábado (22), após pedir ajuda a um autônomo no Jardim Santa Helena, em Bariri (56 quilômetros de Bauru). Ele foi conduzido à Santa Casa da cidade, onde passou por cirurgia.



De acordo com o registro policial, por volta da 0h30, V.R. abordou a testemunha pedindo socorro, com ferimentos profundos causados por golpes de faca no corpo, e sangrando bastante.



Ao perceber a gravidade do estado da vítima, o autônomo a levou até o Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa. A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas não conseguiu colher o depoimento de V.R..



Inconsciente, ele foi encaminhado para cirurgia de emergência e permaneceu internado. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú e será investigada pela Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado.