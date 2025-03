Trio é preso pela PM com crack, cocaína pura e R$ 35 mil em Bauru

Dois homens e uma mulher que negociavam a compra e venda de entorpecentes foram presos em flagrante por equipe de Força Tática da Polícia Militar (PM), na noite desta sexta-feira (21), em Bauru. Com o trio, os policiais militares encontraram mais de meio quilo de cocaína pura, além de três quilos de crack e R$ 35 mil em dinheiro.



Segundo registro policial, durante patrulhamento pela região da Vila Alto Paraíso, a equipe avistou Renault Sandero estacionado, com dois homens no interior, que manipulavam uma grande quantidade de cédulas. Quando perceberam que seriam abordados, segundo a polícia, os suspeitos tentaram esconder o dinheiro.



Além das cédulas, no total de R$ 34,8 mil, na revista, os policiais encontraram sob o banco do passageiro tijolo de cocaína pura, do tipo "escama", pesando quase 600 gramas. Os dois homens, de 23 e 29 anos, um deles de Ipaussu, confessaram que usariam o dinheiro para comprar mais entorpecentes para dividirem.



De acordo com a polícia, a suposta fornecedora da droga seria uma mulher que se encontraria com a dupla no Parque Jaraguá. A equipe policial foi até o endereço da transação e encontrou a suspeita, de 24 anos, que estava em um Hyundai/HB20. Durante revista, localizaram uma sacola contendo três tijolos de crack.



Questionada, a mulher alegou que receberia R$ 2 mil do dono da droga pelo transporte, e que já havia feito o serviço outra vez. Ela e os dois homens foram levados ao plantão policial e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além dos entorpecentes e do dinheiro, os dois veículos e quatro celulares foram apreendidos.