PM suspeito de matar homem em show em Marília irá a júri popular

Marília - O policial militar Moroni Siqueira Rosa, suspeito de matar a tiros Hamilton Olímpio Ribeiro Junior, 29 anos, na madrugada de 31 de agosto de 2024, durante show da cantora Lauana Prado em rodeio em Marília (100 quilômetros de Bauru), irá a júri popular. A pronúncia do réu, que está preso preventivamente, ocorreu nesta segunda-feira (17). Além do homicídio triplamente qualificado, ele será julgado por dupla tentativa de homicídio em relação a outras duas pessoas que também sofreram ferimentos.



Na decisão, a Justiça também manteve a prisão do PM. "Trata-se de crime contra a vida que ameaça a tranquilidade social, pelo que deve ser mantida a prisão cautelar, com vistas a preservar a ordem pública, mormente diante de elementos que embasam nesta fase a pronúncia do acusado", diz. "Ademais, não houve alteração fática ou jurídica superveniente que justifique a concessão da liberdade provisória". A reportagem entrou em contato com a defesa do réu, por WhatsApp, e aguarda posicionamento.

Relembre o caso

Conforme divulgado pelo JC na ocasião, Moroni estava de folga, acompanhado da esposa e filha adolescente, no momento em que efetuou disparos com pistola Glock calibre .40 pertencente à corporação. Em seguida, foi contido por seguranças do evento e, após ser desarmado, acabou agredido por populares. Ele foi preso em flagrante e, com lesões, permaneceu internado sob escolta.



A cantora parou o show ao ouvir os tiros e correu para os camarins. O público entrou em pânico e teve início uma correria no recinto de exposições, em Lácio. Testemunhas disseram que, antes dos disparos, ocorreu uma discussão entre as partes. O soldado ingressou nos quadros da PM em novembro de 2014 e reside em Marília, mas está lotado no 4.º Batalhão de Caçadores, em Bauru.