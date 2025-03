Pela sua complexidade passa por diversas definições até por profissionais que estudam as Leis Físicas, não está ainda com seus estudos que permitem uma definição mais precisa, embora seja adotada também na filosofia e na tentativa de entendimento dos sistemas imponderáveis da vida.

Quantum, a menor porção, mais famosa por dar nome à divulgada nas mídias como Física Quântica. A Física Quântica, como qualquer ciência observável na natureza e com as leis que a regem descritas pelo ser humano, estuda os fenômenos observáveis nas escalas micro em relação ao todo, particularmente nas áreas molecular, atômica e nuclear, que é uma área de difícil entendimento principalmente para os não iniciados nos estudos naturais da física.

O uso neste caso é uma falácia, apelo ao misterioso para conseguir credibilidade de quem não questiona. É só uma ciência observável, carente de aprofundamento de estudos por quem tem competência e não para emprestar um nome bonito, misterioso e fantasioso a qualquer coisa que a use a denominação.

Neste caso, quem quiser entrar no ramo, o óbvio seria iniciar-se com estudos da física já dominada, da matemática e até da filosofia para não ficar confundindo alhos com bugalhos. Muito estudo e pesquisa mesmo.

Conforme informações do que há disponível e ao alcance dos leigos no assunto, antes também de procurar saber o que é Física Quântica, recomenda-se saber o que ela NÃO É. E ela não é, como sugere o engenheiro, filósofo e físico Osny Ramos: Ela não é apenas uma teoria científica. Ela existe e é uma revelação na natureza.