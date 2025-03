Dupla é flagrada furtando 300 metros de trilhos da linha férrea

Itatinga - Dois homens, de 32 e 33 anos, foram flagrados por policial civil de folga, na tarde desta quinta-feira (20), quando furtavam cerca de 300 metros de trilhos de um trecho da linha férrea que corta a zona rural de Itatinga (120 quilômetros de Bauru). Equipes das Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas e a dupla foi presa em flagrante.



A prisão ocorreu durante a operação "Caminho Seguro". De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o policial civil de folga desconfiou do comportamento dos suspeitos quando trafegava pela estrada vicinal coronel Eduardo Lopes de Oliveira e, no km 3, viu quando um deles retirou os parafusos dos trilhos acompanhado do segundo, que apagava focos de fogo.



Com a chegada das equipes das forças de segurança, a dupla foi abordada. Após conversas, os homens revelaram que haviam sido contratados para a retirada dos trilhos, que seriam posteriormente carregados por outras pessoas. Eles foram presos em flagrante por furto e permaneceram à disposição da Justiça. As ferramentas usadas pelos suspeitos foram apreendidas.