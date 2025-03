Procurado pela Justiça liga para GCM para se entregar em Botucatu

Botucatu - Um homem com mandado de prisão em aberto por não pagar pensão alimentícia foi preso nesta sexta-feira (21) após telefonar para o número de emergência da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) e informar que era procurado pela Justiça.



Após a ligação, o Centro de Operações Integradas (COI) acionou uma equipe da GCM em patrulhamento, que localizou o suspeito no endereço informado por ele, na rua Curuzu, no Centro.



Consulta criminal confirmou a pendência judicial e ele foi conduzido à Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Após o registro da ocorrência, o homem permaneceu à disposição da Justiça.