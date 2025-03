Força Tática recupera carro furtado em Bauru; receptador é preso

Equipe de Força Tática da Polícia Militar (PM) prendeu, na noite desta terça-feira (18), um jovem de 18 anos com um carro que havia sido furtado um dia antes na região central de Bauru. Ele foi autuado em flagrante por receptação e ficou à disposição da Justiça.



A vítima, de 24 anos, contou à polícia que estacionou seu Fiat Uno na quadra 11 da rua Azarias Leite, no início da noite de segunda-feira (17), e, ao retornar após cerca de duas horas, não o encontrou. Dentro do carro, estavam documentos e cartão bancário.



Na noite desta terça, equipe de Força Tática avistou o veículo no bairro Santa Edwiges. O condutor, de 18 anos, que não é habilitado, alegou que havia comprado o Fiat Uno de um usuário de drogas e foi preso por receptação. O carro foi entregue ao proprietário.