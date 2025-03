Sabesp faz feirão para regularização de débitos com descontos

A Sabesp iniciou, nesta segunda-feira (17), mais uma edição do feirão "Acertando suas contas com a Sabesp", oferecendo condições especiais para regularização de dívidas. Até o dia 31 de março, os clientes poderão obter até 100% de desconto em juros e multas, além da opção de parcelamento dos débitos. A iniciativa contempla imóveis residenciais, comerciais e industriais com contas em aberto na Grande São Paulo, interior e litoral.



O feirão será realizado em agências presenciais e virtuais. Nesta edição, os clientes poderão pagar as dívidas em até 12 parcelas fixas no cartão de crédito, sem entrada, juros ou multa (consulte previamente se a agência dispõe da modalidade). Também será possível quitar o débito à vista via PIX ou parcelá-lo diretamente com a Sabesp, com 50% de entrada.



Para participar, é necessário apresentar um documento pessoal (RG ou CNH), CPF e uma conta de água para identificação do número de fornecimento do imóvel.



Com essa iniciativa, a nova Sabesp busca tornar a regularização de débitos mais acessível, ajudando os clientes a manterem suas contas em dia. Além disso, o feirão incentiva a atualização cadastral, garantindo que todos recebam informações importantes sobre abastecimento, emissão de segunda via de contas e outros serviços.

Serviço

Feirão "Acertando Suas Contas com a Sabesp"



Data: 17/03/2025 a 31/03/2025



Onde: Agência Virtual (agenciavirtual.sabesp.com.br) e Agências presenciais da Sabesp e Poupatempo



Agende o atendimento pela Agência Virtual e encontre a unidade mais próxima, acessando: agenciavirtual.sabesp.com.br/canais-atendimento