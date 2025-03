Operação Sertanejo II prende nove pessoas por tráfico de drogas

A Polícia Civil de Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru) deflagrou na manhã desta quarta-feira (19) a Operação Sertanejo II, que resultou na prisão de nove pessoas por associação criminosa e tráfico de drogas. A diligência tinha como objetivo desmantelar um grupo de traficantes chefiados por um homem que havia sido preso na Operação Sertanejo I, em 2017. Após conquistar a liberdade, segundo a polícia, o suspeito montou um novo esquema de armazenamento e distribuição de entorpecentes no município.



De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o líder da quadrilha usava sua residência e áreas próximas como depósitos de drogas. Um comparsa, apontado como braço direito, também armazenava entorpecentes e ajudava na comercialização. Outras pessoas eram responsáveis pelo transporte do material, utilizando veículos para distribuir a carga.



Duas mulheres atuavam no controle financeiro, recebendo e repassando pagamentos ligados ao tráfico. Além disso, motociclistas faziam entregas das drogas, seguindo ordens do chefe da organização.



Com a chegada dos agentes, o líder teria tentado resistir à abordagem. Na residência dele, foram encontradas porções de maconha, pílulas de ecstasy e duas balanças de precisão.



No total, 10 endereços foram alvos de busca e apreensão. Nos locais, foram localizados cadernos com anotações do tráfico, celulares, embalagens para armazenamentos de drogas e balanças de precisão. Foram apreendidos cerca de 7 quilos de maconha, 115 gramas de crack, 114 gramas de cocaína, 20 gramas de haxixe e 14 gramas de ecstasy.



Em diferentes endereços, foram localizados pacotes de crack, cocaína e mais unidades de ecstasy. Celulares, cadernos com anotações do tráfico e veículos usados na operação criminosa também foram apreendidos.

Segundo o delegado titular de Dois Córregos, Márcio Moreto, o grupo era formado por 10 pessoas. Ele explica que foram mais de 40 agentes envolvidos na operação, que ele classifica como “bastante exitosa”.