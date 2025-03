Homem é preso após ameaçar a ex-mulher no interior de delegacia

Reginópolis - Um homem de 30 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (18), após ameaçar sua ex-companheira, de 39 anos, dentro da delegacia de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru), no momento em que ela registrava um boletim de ocorrência contra ele. A Polícia Civil representou à Justiça pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.



Segundo o registro policial, a vítima relatou que manteve relacionamento conturbado com o suspeito entre fevereiro e novembro de 2023, que resultou na concessão de medidas protetivas em razão de ocorrências de violência doméstica, com ofensas e ameaças.



Ainda conforme o BO, na manhã desta terça-feira, assim como nos quatro dias anteriores, o homem foi até a residência da ex-companheira e passou a ameaçá-la de morte, danificando os seus pertences pessoais, o que a levou a procurar a delegacia da cidade.



A mulher contou que, no trajeto foi perseguida pelo ex-companheiro e novamente ameaçada de morte. De acordo com ela, ele afirmava que, mesmo com a sua denúncia, não aconteceria nada com ele. As ameaças tiveram sequência no interior do prédio policial.



O delegado, que estava se inteirando dos fatos para registrar o boletim de ocorrência, deu voz de prisão ao suspeito por ameaça e representou pela decretação de sua prisão preventiva. O homem permaneceu detido, aguardando apresentação na audiência de custódia.