Ladrão deixa bairro sem internet e é preso por policial de folga

Um policial civil de folga surpreendeu e deteve, no final da noite desta terça-feira (18), um homem que escalou uma árvore entre dois postes para cortar e furtar 20 metros de fiação pertencente a uma empresa de telefonia e internet. O crime ocorreu por volta das 23h, na rua Joaquim Marquês de Figueiredo, no bairro Octávio Rasi, em Bauru. O furto prejudicou ambos os serviços, durante a madrugada, naquela região.



Segundo o boletim de ocorrência (BO), o ladrão foi contido pelo policial civil com o uso de algemas, para evitar a fuga, até a chegada do apoio da Polícia Militar.



Ainda de acordo com o registro, o responsável pela empresa foi acionado e informou que, além da interrupção dos serviços de telecomunicação e internet, o prejuízo foi de mais de R$ 2.400,00, considerando tanto os fios furtados quanto os custos dos reparos no local.



O indiciado, de 39 anos, foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.