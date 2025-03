Sub-15 e Sub-17: Noroeste está no Grupo 5, com Ferroviária e XV

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu os grupos dos Campeonatos Paulistas Sub-15 e Sub-17, e o Noroeste está na chave 5, ao lado do rival XV de Jaú, Ferroviária, Rio Claro, Matonense e Porto Foot Ball, de Porto Ferreira. A competição começa em 12 de abril, com 84 equipes em cada categoria, e o calendário tem a final marcada para 29 de novembro.



A gestão da SAF do Norusca mantém o projeto próprio iniciado no ano passado e apresentará a comissão técnica e a coordenadoria da base em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (20), às 16h, na sede do clube.

Campeonato

Na primeira fase, os clubes se enfrentam em jogos de ida e volta, classificando-se os três mais bem posicionados de cada chave, além dos seis melhores terceiros colocados.



Na segunda fase, os 48 times serão divididos por critérios técnicos em 12 grupos, com quatro equipes cada. Avançam os primeiros e segundos colocados, além dos oito melhores terceiros.



As 32 equipes da terceira fase estarão em oito grupos de quatro equipes, avançando as duas melhores de cada chave para o mata-mata da competição.



A partir das oitavas de final, os confrontos serão eliminatórios, disputados em jogos de ida e volta, com o empate no placar agregado levando a decisão para as cobranças de pênaltis.