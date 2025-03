Morre o fundador da DiForni Pizzaria, José Norberto Prudente

Aos 76 anos, morreu em decorrência de um infarto, na madrugada desta quarta-feira (19), o fundador da DiForni Pizzaria, José Norberto Prudente, o ‘Carinha’. O velório acontece no Memorial Bauru, onde também ocorrerá o sepultamento, às 17h.



O bom humor está entre os legados do empresário, que deixa os filhos Luciana, Eduardo, Gustavo, Guilherme e Lucas, além de sete netos e um bisneto. O bauruense, que morou grande parte da vida no Jardim Bela Vista, decidiu investir na área depois de fazer sucesso com as pizzas que preparava para reunir a família.



“Ele viu uma oportunidade de negócio. Abriu a primeira pizzaria, a Florenze, na Rodrigues Alves, em 1989”, conta o filho Gustavo, que o sucedeu no ramo e hoje é o proprietário da DiForni, situada na quadra 17 da rua Marcondes Salgado. Quando ele assumiu, a casa já tinha mudado de nome e endereço.



“Como ele não decorava o nome das pessoas, chamava todo mundo de ‘Carinha’. Aí, o apelido pegou. Passaram a chamá-lo de ‘Carinha’. Ultimamente, como meu pai morava perto da pizzaria, passava por lá duas ou três vezes por semana. Olhava tudo e conversava com os funcionários. Ele prezava muito pela qualidade. Dizia que, se um dia morresse, não era para fechar a pizzaria nem no dia do velório”, relembra Gustavo.



Não por acaso, mesmo nesta data marcada pela dor da despedida, a DiForni manterá as portas abertas, oferecendo no cardápio inclusive os sabores ‘Tropicana’ e ‘Carijó’, adaptados ao jeito do ‘Carinha’.