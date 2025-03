Jovem é socorrida após acidente entre moto e carro em Bauru

Uma jovem de 19 anos ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após um acidente envolvendo a Honda Biz que ela conduzia e um Toyota Etios, na noite desta terça-feira (18), no Parque Júlio Nóbrega, região do Jardim Cruzeiro do Sul, em Bauru.



Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima seguia pela avenida Cruzeiro do Sul, na via preferencial, sentido Centro-Bairro, quando, por motivos a serem esclarecidos, houve a colisão com o carro dirigido por um idoso de 82 anos, que tentou acessar a via pela rua Teodoro Álvares.



O aposentado não se feriu, mas a jovem foi levada ao Pronto-Socorro Central (PSC).