Professora Cleide Biancardi morre aos 82 anos em Bauru

Morreu em Bauru, nesta quarta-feira (19), aos 82 anos, a professora doutora aposentada e ex-diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (Faac) da Unesp de Bauru Cleide Santos Costa Biancardi. Ela dedicou grande parte de sua trajetória ao ensino da arte e ao estudo de importantes vertentes do segmento. Em 2015, inclusive, os principais trechos de sua história foram contados na Entrevista da Semana do Jornal da Cidade.



Como ela testou positivo para Covid-19, não haverá velório, e o sepultamento, ainda sem horário definido, será no Cemitério Parque Jardim do Ypê nesta quarta.



Cleide nasceu em Pirajuí, mas mudou-se com a família com 1 ano. Ela foi professora por 26 anos na Unesp, nas três fases do que é hoje o campus bauruense: na Fundação Educacional de Bauru (FEB), depois Universidade de Bauru (UB) e finalmente na Unesp, quando a UB foi encampada pela universidade estadual, em 1988.



A docente foi vice-diretora da Faac entre 1981 e 1984, na gestão de Olício Pelosi, e depois assumiu a diretoria da faculdade entre 1996 e 2000. Aposentou-se em 2001, e desde então participava da avaliação de qualidade dos cursos superiores junto ao Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, além de dedicar mais tempo à família. Na celebração de 50 anos da Faac, inclusive, a professora foi homenageda.



Ela deixa o marido, Ismael Biancardi, os filhos André e Fábio, as noras Denise Sampaio e Lilian Biancardi (em memória) e os netos Mariel e Rafael, além de inúmeros amigos, colegas e ex-alunos.