Anuário Cinematográfico mapeia a produção audiovisual na região

Para registrar e dar visibilidade à produção cinematográfica no Centro-Oeste Paulista, está sendo desenvolvido o Anuário Cinematográfico, uma pesquisa que mapeia curtas-metragens produzidos na região. A iniciativa pretende consolidar dados sobre a produção audiovisual local, evidenciando sua relevância cultural e impulsionando novas oportunidades para cineastas e produtores independentes.



Atualmente, o projeto já conta com curtas da cidade de Assis, Garça, Marília Presidente Prudente, além do apoio de instituições como Polo Velho Oeste de Assis, Unimar, coletivo QG Filmes, ICine, entre outras. O Anuário será disponibilizado tanto em versão impressa - com distribuição para as secretarias de cultura dos municípios, patrocinadores e apoiadores -, quanto em versão digital, que ficará acessível no site do ICine.



A pesquisa começou com um processo de busca ativa, entrando em contato diretamente com coletivos e cineastas da região. Agora, o projeto entra na fase de busca passiva, incentivando diretores, produtores e realizadores a inscreverem seus filmes por meio de um formulário online.



Como participar



Os cineastas e realizadores interessados podem cadastrar seus filmes no Anuário por meio do link https://bit.ly/oanuario2024. A participação é gratuita e aberta a produções realizadas na região do Centro-Oeste Paulista.



A iniciativa reforça a importância da preservação e difusão da produção audiovisual regional, criando um panorama do cinema independente no Interior paulista. O projeto segue em expansão e novas parcerias estão sendo articuladas para ampliar seu alcance. Para mais informações, confira as redes sociais de facebook e instagram do @oanuario.



Serviço

Informações fone com Karoline Rodrigues (11) 97786-3368

E-mail: estoikaproducoes@gmail.com ou karolinexrodrigues@gmail.com