Abrigo para idosos em Arealva recebe R$ 131 mil para usina solar

A CPFL Paulista deu início ao projeto de eficiência energética na Vila Vicentina de Arealva (41 quilômetros de Bauru), instituição sem fins lucrativos que acolhe idosos. Com investimento de R$ 131 mil, incentivado pelo Programa de Eficiência Energética (PEE), a iniciativa prevê a instalação de um sistema fotovoltaico de 11,0 kWp, que permite à entidade gerar sua própria energia e reduzir custos operacionais.



Segundo Walter Barbosa Júnior, gerente de Eficiência Energética da concessionária, a usina fotovoltaica converterá a luz solar em energia elétrica, garantindo mais previsibilidade no orçamento da instituição.



"Entre os benefícios, a instalação de painéis solares possibilita uma economia significativa na conta de luz e a geração de uma energia limpa e renovável", explica.



O projeto também inclui a modernização da iluminação interna, com substituição de lâmpadas convencionais por modelos de LED, que consomem até 80% menos energia e possuem vida útil prolongada, chegando a 25 mil horas.



Com as melhorias, estima-se uma economia anual de 24,37 MWh - energia suficiente para abastecer por um ano aproximadamente dez residências. Em valores, essa economia representa R$ 19.387,18.



A Vila Vicentina de Arealva, fundada em 9 de maio de 1969, é uma associação civil de direito privado, filantrópica e beneficente, que presta assistência a idosos em situação de vulnerabilidade.



A instituição depende de doações, contribuições municipais e emendas parlamentares para manter suas atividades e garantir um atendimento de qualidade aos residentes.