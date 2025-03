Bauruense conquista a Libertadores Sub-20 pelo Flamengo

O zagueiro bauruense João Pedro Nascimento da Mata, 19 anos, conquistou, no último domingo (16), junto ao elenco do Flamengo, a Libertadores Sub-20 de forma invicta. O time alcançou o feito após vencer a equipe do Palmeiras nas penalidades. No tempo regular, houve empate por 1 a 1, o que levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, a equipe carioca levou a melhor, convertendo três cobranças contra duas do adversário. A competição foi realizada no Paraguai, entre os dias 1 e 16 de março.



O torneio internacional foi o primeiro de João atuando durante toda a competição. Ele anotou um gol e contabilizou duas assistências. A taça veio após uma campanha impecável, tanto no setor defensivo quanto ofensivo. No total, foram 5 jogos, com 4 vitórias e 1 empate, destacando o jovem bauruense à frente da zaga.



João enfatiza que está feliz e projeta grandes conquistas com a camisa do Flamengo. "Estou muito feliz, o sentimento é de gratidão pelo que o grupo fez. Sabíamos que este campeonato seria muito difícil, mas com comprometimento sempre. Era uma competição muito disputada, com grandes adversários. Agora, o foco total é no Brasileiro Sub-20, buscar esse título e, se Deus quiser, ser campeão do Mundial novamente. Eu sonho em, pelo menos, fazer dois jogos pelo profissional este ano. Queria dizer uma palavra que define esse grupo: ambição."



Seus primeiros chutes foram na escolinha Craques do Futuro em parceria com as categorias de base do Noroeste, em Bauru. O jovem também treinou por um tempo na capital paulista, no Chute Inicial Corinthians, e seguiu rumo a Porto Alegre. No Grêmio, João assinou seu primeiro contrato profissional. Após um longo período treinando nas categorias de base do Tricolor Gaúcho, o atleta recebeu uma proposta do Flamengo, clube para o qual se transferiu no segundo semestre de 2024. Pelo clube carioca, João fez sua estreia como profissional no Campeonato Carioca desta temporada e contribuiu para o título do Rubro-Negro. Pelas categorias de base, o zagueiro contabiliza dois títulos pela equipe: o Mundial de Clubes Sub-20 de 2024 e, agora, a Libertadores. O bauruense tem em seu currículo convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira.