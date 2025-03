Sesi leva 10 medalhas em torneios Pan-Americanos de Judô no Rio

O Sesi Judô segue conquistando medalhas e sendo destaque nacional em 2025. A equipe de Desempenho, sediada no Sesi Botucatu, conquistou 10 medalhas nas disputas da Copa Pan-Americana Júnior e no Open Pan-Americano Rio de Judô. As duas competições somaram para mais de 200 atletas competindo, entre os dias 14 e 16 de março, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.



O maior número de medalhas do Sesi-SP foi na Copa Pan-Americana Júnior, o torneio Sub-21. Com 13 judocas participantes, a equipe do Sesi Judô conquistou sete medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata, e quatro bronze. O lugar mais alto do pódio veio com Gyovanna Andrade, na categoria até 57kg. Aline Santos (63kg) e Ernane Neves (66kg) conseguiram a prata; enquanto Júlia Barreto (48kg); Isabeli Barreto (52kg); João Delena e Guilherme Coronetti (60kg) conquistaram o bronze.



Já nos dias 15 e 16, na disputa do Open Pan-Americano Sênior de Judô, o Sesi Judô participou com 10 atletas e conquistou três medalhas: duas de prata e uma de bronze. Shirlen Nascimento (57kg) e Willian Souza (100kg) saíram com a medalha de prata; enquanto Maria Paula (70kg) conquistou a de bronze.



Além dos resultados dentro dos tatames, ambos os torneios recompensaram os judocas com pontos de ranqueamento. No caso da Copa Pan-Americana Júnior, os campeões receberam 200 pontos, os vice-campeões, 120 pontos, e os medalhistas de bronze, 80 pontos. O ranking é classificatório para os Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025, com mais duas etapas para somar pontos, no Panamá e no Peru.



Já o Open Pan-Americano Rio 2025 também rendeu pontuação internacional para os judocas, sendo 100 pontos para os atletas campeões de cada categoria. Além disso, para os brasileiros, os campeões de cada categoria ganharam uma vaga para competir em outra edição de Open Continental, com a definição ainda a ser feita pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ).