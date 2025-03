Faculdade de Medicina de Bauru da USP celebra seu primeiro ano

Nesta quarta-feira (19), a partir das 17h, será realizada a cerimônia comemorativa de um ano da criação da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU) da Universidade de São Paulo (USP), ocasião em que será dada posse à Chefia do Departamento de Medicina da instituição. Lembrando que o curso existe há mais tempo (desde 2018), mas a criação da faculdade completa 12 meses agora.



A solenidade acontecerá no auditório Profa. Dra. Maria Cecília Bevilacqua, no câmpus da USP em Bauru, e deverá reunir dirigentes, comunidade acadêmica e autoridades.



A FMBRU-USP tem como diretor o professor José Sebastião dos Santos e serão empossados, respectivamente, como chefe e vice-chefe do Departamento de Medicina, os professores Cristiano Tonello e Sérgio Henrique Kiemle Trindade.



O evento é uma organização da diretoria da FMBRU-USP e a confirmação de presença deve ser feita por meio de formulário do Google disponível neste link. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail fmbru@usp.br ou telefone (14) 3235-8130.



HISTÓRIA



O Curso de Medicina da USP em Bauru - que teve início em 2018 e, durante os seis primeiros anos, foi ligado à Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) - já formou duas turmas de 52 médicos, totalizando 104 egressos. A colação de grau da primeira turma foi realizada em novembro de 2023, e a da segunda turma, que foi a primeira diplomada pela FMBRU-USP, ocorreu em novembro de 2024.



O Conselho Universitário aprovou a criação da FMBRU-USP como nova Unidade de Ensino e Pesquisa do campus bauruense no dia 19 de março de 2024. Desde sua criação, a Medicina da USP em Bauru se manteve entre as três carreiras mais concorridas da Universidade, juntamente com as coirmãs de São Paulo e de Ribeirão Preto, com uma formação que se destaca pelo contato com a prática desde o primeiro ano e pelo engajamento na saúde pública.