Bauruense assume Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência

A bauruense Ariani Queiroz de Sá foi eleita presidente do Conselho para Assuntos da Pessoa com Deficiência do Estado de SP para gestão 2025 a 2027. A posse foi no último dia 24 de fevereiro, em São Paulo, com a presença do secretário da Pessoa com Deficiência Marcos da Costa e a deputada estadual Andrea Werner. "As minhas prioridades na gestão do Conselho será promover a conscientização junto aos gestores dos municípios do Estado do quanto é importante e necessário a implantação dos conselhos municipais para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência nas cidades", disse Ariani.