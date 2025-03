Rodrigues será interditada para obras de recape nesta quarta

A Emdurb informa que nesta quarta-feira (19), a partir das 7h, os quarteirões 20, 21 e 22 da avenida Rodrigues Alves, no sentido centro–bairro (entre as ruas Antonio dos Reis e Luis Aleixo), na região da CPJ, da Polícia Civil, serão interditados para obras de recape.



A pista do sentido bairro–centro terá compartilhamento de fluxo de veículos. Desta forma, poderá haver lentidão no trânsito. A Emdurb sugere que os motoristas busquem rotas alternativas como as avenidas Cruzeiro do Sul e Duque de Caxias.



O ponto de ônibus existente no quarteirão 23 da Avenida Rodrigues Alves, sentido centro–bairro, será temporariamente desativado. Os usuários do transporte coletivo devem procurar os pontos anteriores ou posteriores uma vez que não há a possibilidade de remanejamento.