PM prende três homens com droga e recupera carro roubado em Bauru

Equipe de Força Tática da Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, no final da noite desta segunda-feira (17), em Bauru, três homens com 480 pinos com cocaína em um carro com alerta de roubo. A vítima, um motorista de aplicativo, foi espancada e está internada em um hospital.



De acordo com o registro policial, por volta das 23h40, os policiais militares em patrulhamento pela avenida Cruzeiro do Sul visualizaram um Prisma cinza com três pessoas dentro e, por saberem que havia um alerta de roubo envolvendo o veículo, fizeram o retorno para a abordagem.



Segundo a equipe, o condutor ingressou na rua Jorge Schneyder Filho e, após acompanhamento, foi detido. No carro, os policiais encontraram sacola com 480 pinos com cocaína. Os três ocupantes, um de 18 anos e dois de 20 anos, alegaram desconhecer a existência do entorpecente.



Em relação ao veículo, apresentaram versões desconexas. A PM fez contato com uma mulher que comprou o Prisma e emprestou ao filho, de 40 anos, para que ele trabalhasse como motorista de aplicativo. Ela contou que o filho está em um hospital e alegou que foi roubado e espancado.



Os três jovens foram encaminhados ao plantão policial e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo à disposição da Justiça. Já o carro foi devolvido à proprietária. O eventual roubo, além das agressões, serão investigados pela Polícia Civil.