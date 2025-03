Região de Bauru deve ter chuvas até sexta, informa IPMet

Céu bastante nublado e chuvas com trovoadas, além de temperaturas em ligeiro declínio. Essa é a previsão do tempo, desta terça (18) até sexta-feira (21), no centro do estado de São Paulo, onde Bauru está localizada, segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet).



Hoje, no período da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva em qualquer região paulista. Na quarta-feira (19), a passagem de uma frente fria pelo oceano, próximo ao Litoral de São Paulo, manterá a condição de instabilidade. O tempo seguirá com muita nebulosidade e ocorrência de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente nas regiões nordeste e leste do estado.



Ainda de acordo com o IPMet, na quinta-feira (20) e na sexta-feira, haverá pouca nebulosidade no período da manhã, sem chuva. A partir da tarde, porém, áreas de instabilidade se desenvolverão sobre o estado de São Paulo, deixando o céu nublado e provocando novas chuvas isoladas. As temperaturas devem variar entre mínimas de 17 graus e máximas de 33 graus.